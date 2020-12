Milano. Un milione per l’inclusione delle persone con disabilità sensoriale (Di sabato 26 dicembre 2020) La Regione Lombardia ha destinato 1 milione per nuovi interventi a favore dell’inclusione delle persona con disabilità sensoriale, per programmi di formazione di assistenti alla comunicazione e come indennizzo per gli enti gestori che hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi per svolgere l’attività in sicurezza a causa dell’epidemia. Ne dà notizia l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini, sottolineando che i fondi sono aggiuntivi rispetto alle risorse annuali, e commentando. “Si conferma ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia nei confronti delle persone con disabilità, con provvedimenti che mirano non solo a rispondere ai bisogni delle persone con ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 26 dicembre 2020) La Regione Lombardia ha destinato 1per nuovi interventi a favore delpersona con, per programmi di formazione di assistenti alla comunicazione e come indennizzo per gli enti gestori che hanno dovuto sostenere costi aggiuntivi per svolgere l’attività in sicurezza a causa dell’epidemia. Ne dà notizia l’assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e, Stefano Bolognini, sottolineando che i fondi sono aggiuntivi rispetto alle risorse annuali, e commentando. “Si conferma ancora una volta l’impegno di Regione Lombardia nei confronticon, con provvedimenti che mirano non solo a rispondere ai bisognicon ...

La Regione Lombardia ha destinato 1 milione per nuovi interventi a favore dell’inclusione delle persona con disabilità sensoriale, per programmi di formazione di assistenti alla comunicazione e come ...

