Il Natale di Bocelli: in tv ad Assisi, in chiesa a Forte dei Marmi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Forte dei Marmi (Lucca), 25 dicembre 2020 - Il tenore Andrea Bocelli , con la moglie Veronica Berti e tutta la famiglia, ha preso parte alla messa di Natale nella chiesa di San Francesco di Vittoria ... Leggi su lanazione (Di venerdì 25 dicembre 2020)dei(Lucca), 25 dicembre 2020 - Il tenore Andrea, con la moglie Veronica Berti e tutta la famiglia, ha preso parte alla messa dinelladi San Francesco di Vittoria ...

vaticannews_it : #25dicembre #Assisi Concerto di #Natale senza pubblico ma con la luce di pace di san Francesco. La messa in onda s… - francescoassisi : Cari fratelli e sorelle, vi ricordiamo che oggi, dopo il messaggio Urbi et Orbi del Santo Padre, @RaiUno trasmette… - LukaszKort : RT @vaticannews_it: #25dicembre #Assisi Concerto di #Natale senza pubblico ma con la luce di pace di san Francesco. La messa in onda su Ra… - qn_lanazione : Il Natale di Bocelli: in tv ad Assisi, in chiesa a Forte dei Marmi. Il tenore canta per i fedeli alla messa di… - MariagladysVc : RT @vaticannews_it: #25dicembre #Assisi Concerto di #Natale senza pubblico ma con la luce di pace di san Francesco. La messa in onda su Ra… -