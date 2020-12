Brembo premiata con la doppia A da CDP

(Di venerdì 25 dicembre 2020)è statacon la prestigiosa“A” dal progetto CDP per l’impegno nella lotta ai cambiamenti climatici e nella gestione delle risorse idricheè stataper la leadership nella sostenibilità d’impresa da CDP (Carbon Disclosure Project), assicurandosi un posto nella prestigiosa ‘A List’, stilata dall’organizzazione globale no-profit che supporta le aziende… L'articolo Corriere Nazionale.

Ultime Notizie dalla rete : Brembo premiata

Corriere Nazionale

Brembo è stata premiata per la leadership nella sostenibilità d’impresa da CDP (Carbon Disclosure Project), assicurandosi un posto nella prestigiosa ‘A List’, stilata dall’organizzazione globale ...In Formula 1 tutti i 17 GP disputati nella stagione attuale sono stati vinti da vetture fornite di componenti Brembo. L’azienda bergamasca può vantare vittorie in 442 Gran Premi su 785 che si ...