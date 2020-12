Volley femminile, Serie A1: Conegliano supera con un netto 3-0 Busto Arsizio. Paola Egonu straripante (Di giovedì 24 dicembre 2020) Conegliano stravince la sfida contro Busto Arsizio. Le ragazze di Daniele Santarelli hanno dimostrato una superiorità disarmante, imponendosi col punteggio di 25-16 25-16 28-26. Tanto per cambiare la trascinatrice delle venete è stata Paola Egonu capace di mettere a referto ben 22 punti. Avvio di partita nel quale si mette in luce Miriam Sylla (13) che con un gran diagonale fissa il parziale sul l’8-4. Le ragazze di Marco Musso provano a reagire e grazie alla pipe di Alexa Gray (9) ritrovano la parità (10-10). L’Imoco ricomincia a spingere sull’acceleratore e con l’ace di Egonu seguito dalla pipe di Kimberly Hill (4) scavano un nuovo solco (15-10). Nella seconda parte del set le padrone di casa sono praticamente inarrestabili e con i due ace consecutivi di Sylla si portano sul 21-15. A ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 dicembre 2020)stravince la sfida contro. Le ragazze di Daniele Santarelli hanno dimostrato una superiorità disarmante, imponendosi col punteggio di 25-16 25-16 28-26. Tanto per cambiare la trascinatrice delle venete è statacapace di mettere a referto ben 22 punti. Avvio di partita nel quale si mette in luce Miriam Sylla (13) che con un gran diagonale fissa il parziale sul l’8-4. Le ragazze di Marco Musso provano a reagire e grazie alla pipe di Alexa Gray (9) ritrovano la parità (10-10). L’Imoco ricomincia a spingere sull’acceleratore e con l’ace diseguito dalla pipe di Kimberly Hill (4) scavano un nuovo solco (15-10). Nella seconda parte del set le padrone di casa sono praticamente inarrestabili e con i due ace consecutivi di Sylla si portano sul 21-15. A ...

