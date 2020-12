Separata dal figlio di 5 anni durante l’imbarco tra i migranti in Tunisia, lo ritrova a Reggio Emilia dopo 8 mesi: l’abbraccio in una foto (Di giovedì 24 dicembre 2020) Erano stati separati con la forza, nel caos degli imbarchi sulle coste tunisine prima di affrontare uno dei tanti viaggi della speranza nel Mediterraneo verso le coste italiane. Ma mercoledì una donna ivoriana e il figlio di appena cinque anni si sono ritrovati dopo 8 mesi, come testimonia la foto del loro primo abbraccio, avvenuto a Reggio Emilia, che ha commosso gli operatori dei servizi sociali. La storia risale ad aprile, quando entrambi, arrivati dalla Costa d’Avorio, si trovavano in Tunisia in attesa di imbarcarsi su una delle barche utilizzate dai trafficanti di esser umani per trasportare i migranti dalle coste nordafricane verso quelle italiane. Quando è arrivato il loro momento, però, il bambino è stato fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Erano stati separati con la forza, nel caos degli imbarchi sulle coste tunisine prima di affrontare uno dei tanti viaggi della speranza nel Mediterraneo verso le coste italiane. Ma mercoledì una donna ivoriana e ildi appena cinquesi sonoti, come testimonia ladel loro primo abbraccio, avvenuto a, che ha commosso gli operatori dei servizi sociali. La storia risale ad aprile, quando entrambi, arrivati dalla Costa d’Avorio, si trovavano inin attesa di imbarcarsi su una delle barche utilizzate dai trafficanti di esser umani per trasportare idalle coste nordafricane verso quelle italiane. Quando è arrivato il loro momento, però, il bambino è stato fatto ...

