Sandokan, ritorna con un cast eccezionale: Ecco chi sarà la tigre della Malesia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Can Yaman, attore turco che sta facendo sognare mezza italia ha annunciato il suo nuovo progetto in cui diventerà una tigre Sandokan tornerà sugli schermi e sarà interpretato dalla star turca Can Yaman, noto in Italia per la sua interpretazione della Soap opera turca " Daydreamer, sulle ali del sogno" affiancato da Luca Argentero nei panni di Yanez. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Can Yaman (@canyaman) L'annuncio è arrivato ieri mattina su Rtl 102,5, nell'ambito del lancio della nuova partnership tra la prima Radio italiana e Lux Vide: "Volevo un grandissimo attore per interpretare un ruolo mitico come è stato quello di Sandokan con Kabir Bedi. Lo abbiamo trovato in Can che ha sposato il progetto – ha ...

