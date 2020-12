Omicidio Ventimiglia | arrestati i due presunti killer di Joseph Fedele | “Gli hanno sparato alla nuca | modalità ‘ndranghetista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Era stato ritrovato morto il 21 ottobre in un fossato con un colpo un foro di proiettile, nella frazione Calvo a. Oggi, i Carabinieriarrestato, dopo l’ok del gip di Genova su richiesta della Procura distrettuale antimafia del capoluogo ligure, due persone sospettate dell’di, 60 anni: si tratta di Domenico Pellegrino, 27 anni, e Girolamo Condoluci, 44, entrambi di Bordighera. Il primo è il figlio di Giovanni Pellegrino, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso assieme ai fratelli Roberto e Maurizio: è considerato autore dell’ed è stato così trasferito in carcere. Il secondo è accusato di favoreggiamento e si trova agli arresti domiciliari. Un delitto che, spiegano gli ...