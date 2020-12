Leonardo, volano i primi elicotteri NH90 destinati al Qatar (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fine d'anno di soddisfazione per Leonardo elicotteri, il programma per la fornitura degli elicotteri NH90 alla Forza Aerea del Qatar ha raggiunto un importante traguardo nei giorni scorsi con l'effettuazione dei primi voli degli esemplari realizzati in Italia e Francia. Si tratta infatti di attività legate alla componente italiana di NH Industries, società formata da Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e Gkn Fokker (5,5%). Tra il 15 e il 18 dicembre ha volato sia il primo esemplare realizzato per impieghi navali (Nfh, da Nato Frigate Helicopter), assemblato presso lo stabilimento Leonardo di Venezia Tessera, sia il primo per uso terrestre (Tth – Tachtical Transport Variant), realizzato nel sito industriale di Airbus Helicopters a Marignane ... Leggi su panorama (Di giovedì 24 dicembre 2020) Fine d'anno di soddisfazione per, il programma per la fornitura deglialla Forza Aerea delha raggiunto un importante traguardo nei giorni scorsi con l'effettuazione deivoli degli esemplari realizzati in Italia e Francia. Si tratta infatti di attività legate alla componente italiana di NH Industries, società formata da Airbus Helicopters (62,5%),(32%) e Gkn Fokker (5,5%). Tra il 15 e il 18 dicembre ha volato sia il primo esemplare realizzato per impieghi navali (Nfh, da Nato Frigate Helicopter), assemblato presso lo stabilimentodi Venezia Tessera, sia il primo per uso terrestre (Tth – Tachtical Transport Variant), realizzato nel sito industriale di Airbus Helicopters a Marignane ...

mentre il volo di rientro da Heathrow, AZ 203, partirà alle ore 11.55 e atterrerà al Leonardo da Vinci alle 15.25. Orari che consentiranno di collegare, attraverso l'hub di Roma Fiumicino, tutte le ...

Sono rientrati a Roma, con un volo Alitalia atterrato poco dopo le 15 a Fiumicino, i primi 160 italiani (oltre a un neonato) in arrivo dalla Gran Bretagna. Si tratta di residenti in Italia o persone i ...