Laurea specialistica e titoli richiesti sostanzialmente uguali: scatta il diritto a partecipare al concorso (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis), con la sentenza n. 13750 del 21 dicembre 2020, ha accolto il ricorso interposto da una donna che si era vista esclusa dalla partecipazione al concorso ordinario per la secondaria, poiché la Laurea specialistica conseguita e i titoli richiesti dalla classe di concorso erano differenti solo nella denominazione. Non essendoci differenziazione alcuna per gli esami sostenuti e le conoscenze acquisite, il Tar ha dichiarato il diritto della ricorrente a partecipare al concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione III Bis), con la sentenza n. 13750 del 21 dicembre 2020, ha accolto il ricorso interposto da una donna che si era vista esclusa dalla partecipazione alordinario per la secondaria, poiché laconseguita e idalla classe dierano differenti solo nella denominazione. Non essendoci differenziazione alcuna per gli esami sostenuti e le conoscenze acquisite, il Tar ha dichiarato ildella ricorrente aal. L'articolo .

