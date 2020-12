L’amore non va in vacanza: le locations del film più amato a Natale (Di giovedì 24 dicembre 2020) È arrivato quel periodo dell’anno. La neve scende piano piano, l’albero di Natale illumina il salotto, in mano avete una cioccolata calda e avete indossato il vostro pigiama delle feste. State leggendo un libro, ma ad un tratto scoprite che in televisione sta per iniziare lui, il film che guardate ogni anno: L’amore non va in vacanza. Leggi su vanityfair (Di giovedì 24 dicembre 2020) È arrivato quel periodo dell’anno. La neve scende piano piano, l’albero di Natale illumina il salotto, in mano avete una cioccolata calda e avete indossato il vostro pigiama delle feste. State leggendo un libro, ma ad un tratto scoprite che in televisione sta per iniziare lui, il film che guardate ogni anno: L’amore non va in vacanza.

Pontifex_it : L’albero di Natale e il presepe sono segni di speranza, specialmente in questo tempo difficile. Facciamo in modo di… - barbara7319 : RT @alycecappellaio: Sistemo oggetti rotti per preservare i ricordi. Così l’amore non muore. #lacollezionistadimeraviglie - Alba03661914 : RT @influenzami: sto iniziando veramente ad odiare agent qualcuno gli dica che fa una figura di merda a dirci che l'amicizia/amore tra Daya… - tommystangf : RT @influenzami: sto iniziando veramente ad odiare agent qualcuno gli dica che fa una figura di merda a dirci che l'amicizia/amore tra Daya… - bragatoanna : RT @influenzami: sto iniziando veramente ad odiare agent qualcuno gli dica che fa una figura di merda a dirci che l'amicizia/amore tra Daya… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore non Una travagliata storia d'amore e di confine | INTORNO TIRANO Intorno Tirano