"Dovresti essere denunciata". Critiche a Jo Squillo per le sue vacanze Covid-free - (Di giovedì 24 dicembre 2020) Carlo Lanna Jo Squillo vola alle Malvide bypassando i DPCM e i fan si scagliano sui social contro la celebre showgirl e cantante di "Siamo Donne" Da sempre è amata dai suoi fan storici. Esperta di moda, influencer e cantante, Jo Squillo ha saputo re-inventarsi dopo il periodo d’oro che ha vissuto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Sono lontani i periodi di Siamo donne, eppure la Squillo resta una vera icona di ieri e di oggi. Durante il primo lockdown è stata protagonista di una live su Instagram in cui ha intrattenuto i fan (e non solo) con le musiche dei suoi successi più celebri, inscenando una vera e proprio discoteca virtuale. Nelle ultime ore, però, è stata presa di mira proprio dai suoi stessi seguaci. Jo Squillo è volata alle Maldive per una vacanza di Natale alternativa, lontana dalle ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Carlo Lanna Jovola alle Malvide bypassando i DPCM e i fan si scagliano sui social contro la celebre showgirl e cantante di "Siamo Donne" Da sempre è amata dai suoi fan storici. Esperta di moda, influencer e cantante, Joha saputo re-inventarsi dopo il periodo d’oro che ha vissuto a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Sono lontani i periodi di Siamo donne, eppure laresta una vera icona di ieri e di oggi. Durante il primo lockdown è stata protagonista di una live su Instagram in cui ha intrattenuto i fan (e non solo) con le musiche dei suoi successi più celebri, inscenando una vera e proprio discoteca virtuale. Nelle ultime ore, però, è stata presa di mira proprio dai suoi stessi seguaci. Joè volata alle Maldive per una vacanza di Natale alternativa, lontana dalle ...

ilgiornale : Vola alle Maldive per Natale e scattano le critiche da parte dei fan di Jo Squillo che non apprezzano la scelta del… - Carlo3stars : Caro @massimozampini Ti protegge e quindi dovresti essere contento. Pure se gli viene detto di non citare a spropos… - MilanClubSD : @EmmeEmm_ @SsantiagoF13 Tranquillo che le milanesi hanno entrambi fatto cagare da anni. Dovresti essere contento per noi e per la città. - hcetoib : @Marco_dalformai hai un PhD e davvero credi che se hai 16000 infetti avrai 2500 notifiche? Dai, se hai un PhD dovre… - hcetoib : @Linoemme11 @albertoferrac @danieledv79 forse a capire la realta' che ti circonda dovresti essere tu...purtroppo pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Dovresti essere "Dovresti essere denunciata". Critiche a Jo Squillo per le sue vacanze Covid-free ilGiornale.it Inter, il City potrebbe tirarsi indietro per Messi: i nerazzurri sarebbero interessati

I due club maggiormente interessati a lui erano il Manchester City e l'Inter ... Questa estate Messi ha provato a svincolarsi ma avrebbe dovuto comunicare la decisione al Barcellona entro fine ...

Bellugi, il chirurgo: “Protesi? Ha detto gliele regala Moratti”

Parla il chirurgo che ha effettuato l'operazione a Bellugi. Le protesi gli saranno regalate dall'ex patron nerazzurro Massimo Moratti.

I due club maggiormente interessati a lui erano il Manchester City e l'Inter ... Questa estate Messi ha provato a svincolarsi ma avrebbe dovuto comunicare la decisione al Barcellona entro fine ...Parla il chirurgo che ha effettuato l'operazione a Bellugi. Le protesi gli saranno regalate dall'ex patron nerazzurro Massimo Moratti.