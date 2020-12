Dakar 2021 | quando si svolge? Date | programma tappe | calendario

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Anche se le problematiche legate alla pandemia del Covid-19 stanno rendendo tutto complicato, siamo davvero ad un passo dall’inizio ufficiale della, edizione numero 43 della corsa più dura del mondo. La “maratona nel deserto” anche in questa occasione si correrà in Arabia Saudita e, come sempre, insidie, difficoltà e pericoli non mancheranno. Laprenderà il via nella giornata di sabato 2 gennaio con il prologo, uno stage di 11 km che deciderà l’ordine di partenza per la seconda tappa del giorno successivo. In totale saranno 12 le prove cronometrate previste, con una sola giornata di riposo fissata per il 9 gennaio. Saranno 7.646 i chilometri complessivi che andranno percorsi, dei quali 4.767 facendo attenzione al cronometro. La tappa Marathon sarà inserita tra lo stage numero 7 e quello numero 8, ...