Coppia fatta e pezzi, quando una vicina disse a Elona: «O ’icche c’è in quelle valigie? Un morto?» (Di giovedì 24 dicembre 2020) Firenze: nelle carte della procura il colloquio ritenuto "illuminante" tra una signora e la donna accusata del duplice omicidio. Tanti gli indizi, sul movente l'ombra dei soldi Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 24 dicembre 2020) Firenze: nelle carte della procura il colloquio ritenuto "illuminante" tra una signora e la donna accusata del duplice omicidio. Tanti gli indizi, sul movente l'ombra dei soldi

