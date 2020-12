VIDEO Roma-Cagliari 3-2: highlights, gol e sintesi. Non si completa la rimonta dei sardi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il calcio in Italia vede continuare la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, mercoledì 23 dicembre, ha visto proseguire il programma della quattordicesima giornata. Uno dei sette match previsto alle ore 20.45 era quello tra Roma e Cagliari: vittoria dei capitolini per 3-2 con gol di Veretout nel primo tempo e doppietta di Joao Pedro e reti di Dzeko e Mancini nella ripresa. highlights Roma-Cagliari 3-2 Gol da Roma !Veretout #RomaCagliari 1-0 pic.twitter.com/Dcn91QrBvE — Alerta Bola (@AlertaBola) December 23, 2020 Gol da Roma !Dzeko #RomaCagliari 2-1 pic.twitter.com/bdytLQgkhb — Alerta Bola (@AlertaBola) December 23, 2020 Foto: LaPresse Leggi su oasport (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il calcio in Italia vede continuare la Serie A 2020-2021: il massimo torneo nazionale oggi, mercoledì 23 dicembre, ha visto proseguire il programma della quattordicesima giornata. Uno dei sette match previsto alle ore 20.45 era quello tra: vittoria dei capitolini per 3-2 con gol di Veretout nel primo tempo e doppietta di Joao Pedro e reti di Dzeko e Mancini nella ripresa.3-2 Gol da!Veretout #1-0 pic.twitter.com/Dcn91QrBvE — Alerta Bola (@AlertaBola) December 23, 2020 Gol da!Dzeko #2-1 pic.twitter.com/bdytLQgkhb — Alerta Bola (@AlertaBola) December 23, 2020 Foto: LaPresse

