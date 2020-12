Variante Covid, scoperto un caso a Loreto senza contatti con il Regno Unito (Di mercoledì 23 dicembre 2020) La Variante inglese del coronavirus potrebbe essere in Italia già da settimane, come sospettano gli esperti. Sembra confermarlo un caso di positività alla nuova sequenza del virus accertato a Loreto, in provincia di Ancona: stando a quanto riferisce il Corriere Adriatico, la persona risultata positiva non ha avuto collegamenti diretti con il Regno Unito. Si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e ora è in isolamento con la famiglia. Il giornale locale spiega che la sequenza parziale è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Ora il direttore del Laboratorio, Stefano Menzo, conferma all’Ansa che “nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti“. “Sappiamo che si tratta della Variante inglese“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Lainglese del coronavirus potrebbe essere in Italia già da settimane, come sospettano gli esperti. Sembra confermarlo undi positività alla nuova sequenza del virus accertato a, in provincia di Ancona: stando a quanto riferisce il Corriere Adriatico, la persona risultata positiva non ha avuto collegamenti diretti con il. Si è sottoposta a tampone molecolare nei giorni scorsi perché aveva un forte raffreddore e ora è in isolamento con la famiglia. Il giornale locale spiega che la sequenza parziale è stata individuata dal Laboratorio di Virologia degli Ospedali Riuniti di Ancona. Ora il direttore del Laboratorio, Stefano Menzo, conferma all’Ansa che “nel frattempo abbiamo approfondito gli accertamenti“. “Sappiamo che si tratta dellainglese“. ...

