Sonia Nacci brutalmente pestata | muore in ospedale | indagini in corso

Leggi su meteoweek

(Di mercoledì 23 dicembre 2020)di 43 anni è morta poche ore dopo il ricovero in. Era di Ceglie Messapica, in provincia di Brindisi ed è stata vittima di un brutale pestaggio. LEGGI ANCHE: Paura a Piegaro, esplosione in una casa: un uomo è deceduto Le sue condizioni non erano inizialmente apparse gravi ma il quadro clinico L'articolo proviene da www.meteoweek.com.