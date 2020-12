Serie C-Girone C, tutto pronto per Palermo-Bari: ecco dove vedere il big match del ‘Barbera’ (Di mercoledì 23 dicembre 2020) tutto pronto per Palermo-Bari.Questo pomeriggio, alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", rosanero e biancorossi, si sfideranno nel match valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, l'ultima del 2020. La gara, chiaramente, si giocherà a porte chiuse, come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i supporters di entrambe le squadre potranno seguire l'attesissimo match su Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare di Serie C su Facebook e YouTube, la gara sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta su Sky Sport: il match ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 23 dicembre 2020)per.Questo pomeriggio, alle ore 15.00, allo Stadio "Renzo Barbera", rosanero e biancorossi, si sfideranno nelvalido per la diciassettesima giornata del campionato diC-C, l'ultima del 2020. La gara, chiaramente, si giocherà a porte chiuse, come previsto dal protocollo sanitario anti-Covid.Tuttavia, i supporters di entrambe le squadre potranno seguire l'attesissimosu Eleven Sports: con la sospensione del servizio gratuito di trasmissione delle gare diC su Facebook e YouTube, la gara sarà dunque visibile solo se in possesso di un abbonamento, sul portale o sul canale Youtube dello stesso. Inoltre, la sfida sarà disponibile anche in diretta su Sky Sport: il...

Imolese Cesena in diretta dallo stadio Galli di Imola, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 12.30, sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata d’andata del campionato di Serie C nel girone ...

Si gioca oggi tutta la 17esima giornata, ad eccezione di Carpi-FeralpiSalò rinviata a data da destinarsi. Ecco il programma completo, con due partite importanti che spiccano tra tutte: l’impegno casal ...

