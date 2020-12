Nestorovski | «Dispiaciuto di aver chiuso il 2020 così Ai tifosi dico…»

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Ilijaha parlato dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante dei friulani Ilijaha parlato ai microfoni dei canali ufficiali dell’Udinese dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento. «Loro hanno giocato bene e sono stati aggressivi, io con il mio ingresso in campo ho cercato di dare una mano ai miei compagni ma non ci sono riuscito. Ora dobbiamo riposare qualche giorno e poi tornare a lavorare duro perché le prossime partite sono contro grandi squadre e noi abbiamo bisogno di punti. Siamo andati bene nelle ultime partite e volevamo chiudere l’anno con una vittoria, sonoe spero di poter dare nuove soddisfazioni ai nostrinel 2021». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Nestorovski Dispiaciuto

