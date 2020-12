Natale in Casa Cupiello: share altissimo ma divide il pubblico (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Natale in Casa Cupiello è stato mandato in onda ieri sera, martedì 22 Dicembre, su Rai Uno. Già prima della messa in onda di questo film si è molto discusso, principalmente riguardo l’intoccabilità meno dei grandi classici. Il film di Edoardo De Angelis sposta gli eventi un po’ più avanti nel tempo, e non è una reinterpretazione fedele o autentica dell’opera eduardiana, bensì un tributo in modo diverso. La storia è la stessa, con la stessa attenzione ai particolari, ma le battute sono più addolcite, in un napoletano meno stretto per far sì che sia comprensibile a tutti senza l’ausilio dei sottotitoli. Ad ogni modo già in partenza si sapeva che fare un confronto con il grandissimo drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo sarebbe stato impossibile. La modalità interpretativa di eduardo, con quelle pause, qual sarcasmo e quella ... Leggi su giornal (Di mercoledì 23 dicembre 2020)inè stato mandato in onda ieri sera, martedì 22 Dicembre, su Rai Uno. Già prima della messa in onda di questo film si è molto discusso, principalmente riguardo l’intoccabilità meno dei grandi classici. Il film di Edoardo De Angelis sposta gli eventi un po’ più avanti nel tempo, e non è una reinterpretazione fedele o autentica dell’opera eduardiana, bensì un tributo in modo diverso. La storia è la stessa, con la stessa attenzione ai particolari, ma le battute sono più addolcite, in un napoletano meno stretto per far sì che sia comprensibile a tutti senza l’ausilio dei sottotitoli. Ad ogni modo già in partenza si sapeva che fare un confronto con il grandissimo drammaturgo napoletano Eduardo De Filippo sarebbe stato impossibile. La modalità interpretativa di eduardo, con quelle pause, qual sarcasmo e quella ...

