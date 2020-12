Milan infinito: vince all’ultimo respiro con Theo e resta capolista in solitudine! (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A San Siro il Milan vince in extremis contro la Lazio, grazie a un gol di testa di Theo Hernandez e resta in testa alla classifica. Partono forte i rossoneri, che passano al 10? con Rebic su angolo di Calhanoglu. Poi è proprio il turco su rigore (concesso per intervento di Patric su Rebic) al 17? a raddoppiare per la squadra di Pioli. La Lazio torna in partita con Luis Alberto al 28?. Lo spagnolo è abile a ribattere di testa in rete la respinta del rigore parato da Donnarumma a Immobile (e concesso per un pestone di Kalulu su Correa). Il 2-2 porta la firma di Immobile, che al 14? della ripresa trasforma in gol un assist delizioso di Milinkovic-Savic. Nel finale il Milan ha due grandi occasioni con Rebic ma in una di queste Reina è super. Poi di nuovo un corner di Calhanoglu e la zuccata di ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 23 dicembre 2020) A San Siro ilin extremis contro la Lazio, grazie a un gol di testa diHernandez ein testa alla classifica. Partono forte i rossoneri, che passano al 10? con Rebic su angolo di Calhanoglu. Poi è proprio il turco su rigore (concesso per intervento di Patric su Rebic) al 17? a raddoppiare per la squadra di Pioli. La Lazio torna in partita con Luis Alberto al 28?. Lo spagnolo è abile a ribattere di testa in rete la respinta del rigore parato da Donnarumma a Immobile (e concesso per un pestone di Kalulu su Correa). Il 2-2 porta la firma di Immobile, che al 14? della ripresa trasforma in gol un assist delizioso di Milinkovic-Savic. Nel finale ilha due grandi occasioni con Rebic ma in una di queste Reina è super. Poi di nuovo un corner di Calhanoglu e la zuccata di ...

alexbarso7 : @Alobrasil74 Io ho iniziato ad urlare e a girare intorno al divano per un periodo infinito, con la mia ragazza che… - alcantarer : @valerioj000 @_enz29 Inter e Milan non vinceranno all'infinito e la Juve non può non vincere sempre, si assottiglie… - bahriyelifree : RT @aleros78: Adrenalina a 1000, Theo infinito, ragazzi stupendi, oltre le difficoltà, oltre le critiche, oltre le prove del 9, bisogna sol… - aleros78 : Adrenalina a 1000, Theo infinito, ragazzi stupendi, oltre le difficoltà, oltre le critiche, oltre le prove del 9, b… - MilanWorldForum : +++ Milan infinito. Lazio battuta 3-2. I commenti -) -

Ultime Notizie dalla rete : Milan infinito Milan infinito: vince all’ultimo respiro con Theo e resta capolista in solitudine! alfredopedulla.com PAGELLE Milan Lazio: Inzaghi la perde con i cambi VOTI

Le pagelle del quattordicesimo turno di Serie A: la Lazio perde nel recupero a San Siro contro il Milan Le pagelle del match tra Milan e Lazio, che i ...

Sboccia Vlahovic, sboccia la Fiorentina

Il terzo gol consecutivo di Vlahovic ha sentenziato la Juventus e fatto forse definitivamente sbocciare il centravanti serbo della Fiorentina ...

Le pagelle del quattordicesimo turno di Serie A: la Lazio perde nel recupero a San Siro contro il Milan Le pagelle del match tra Milan e Lazio, che i ...Il terzo gol consecutivo di Vlahovic ha sentenziato la Juventus e fatto forse definitivamente sbocciare il centravanti serbo della Fiorentina ...