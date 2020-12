Midnight Sky è due film in uno, ma né l’uno né l’altro è buono (Di mercoledì 23 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=saH4PfYtK9M Che cosa sia successo alla Terra non ce lo vogliono dire, non è proprio tra gli interessi di Midnight Sky di George Clooney. Quando finalmente sembreranno volerne parlare, arriverà un ironico disturbo radio a impedire la comprensione delle parole. Non è veramente importante come mai il pianeta sia diventato inabitabile, e gli ultimi abitanti si siano rifugiati in Antartide prima di prendere e partire nella prima scena, è importante invece che l’ultimo uomo rimasto, malato terminale e quindi senza interesse per la fuga ma con una ragione per restare, dice che è stata colpa nostra: “Ci sono stati dei problemi con dei calcoli e alcuni errori”. Midnight Sky è un film di fantascienza e sopravvivenza che attinge a tantissimi altri titoli venuti prima di lui (ma soprattutto il romanzo La distanza ... Leggi su wired (Di mercoledì 23 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=saH4PfYtK9M Che cosa sia successo alla Terra non ce lo vogliono dire, non è proprio tra gli interessi diSky di George Clooney. Quando finalmente sembreranno volerne parlare, arriverà un ironico disturbo radio a impedire la comprensione delle parole. Non è veramente importante come mai il pianeta sia diventato inabitabile, e gli ultimi abitanti si siano rifugiati in Antartide prima di prendere e partire nella prima scena, è importante invece che l’ultimo uomo rimasto, malato terminale e quindi senza interesse per la fuga ma con una ragione per restare, dice che è stata colpa nostra: “Ci sono stati dei problemi con dei calcoli e alcuni errori”.Sky è undi fantascienza e sopravvivenza che attinge a tantissimi altri titoli venuti prima di lui (ma soprattutto il romanzo La distanza ...

NetflixIT : Il destino di un gruppo di astronauti dipende da uno scienziato solitario, in una Terra alle prese con una misterio… - WeCinema : Scienza, fantascienza, tecnologia e scenari apocalittici si mischiano con finali a sorpresa. È disponibile on deman… - zazoomblog : Midnight Sky è due film in uno ma né l’uno né l’altro è buono - #Midnight #l’uno #l’altro #buono - Dina975Dina : RT @WeCinema: Scienza, fantascienza, tecnologia e scenari apocalittici si mischiano con finali a sorpresa. È disponibile on demand 'The Mid… - Stefanodibiagi1 : RT @WeCinema: Scienza, fantascienza, tecnologia e scenari apocalittici si mischiano con finali a sorpresa. È disponibile on demand 'The Mid… -