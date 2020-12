Mediaset, Tar Lazio annulla delibera Agcom su Vivendi (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) – annullata dal Tar del Lazio la delibera del 10 aprile 2017 dell’Agcom che ha imposto a Vivendi di scegliere tra la partecipazione rilevante in Tim e la presenza quasi al 30% in Mediaset. È quanto emerge dal dispositivo della sentenza del tribunale amministrativo pubblicato oggi dopo la camera di consiglio riunitasi lo scorso 16 dicembre. Secondo quanto stabilito dall’Agcom nell’aprile del 2017, la posizione di Vivendi nel settore delle comunicazioni elettroniche e nel sistema integrato delle comunicazioni, per via delle partecipazioni azionarie detenute in Tim e Mediaset, rappresenta una vioLazione dell’articolo 43 del Tusmar. Lo scorso 3 settembre la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva però ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Teleborsa) –ta dal Tar delladel 10 aprile 2017 dell’che ha imposto adi scegliere tra la partecipazione rilevante in Tim e la presenza quasi al 30% in. È quanto emerge dal dispositivo della sentenza del tribunale amministrativo pubblicato oggi dopo la camera di consiglio riunitasi lo scorso 16 dicembre. Secondo quanto stabilito dall’nell’aprile del 2017, la posizione dinel settore delle comunicazioni elettroniche e nel sistema integrato delle comunicazioni, per via delle partecipazioni azionarie detenute in Tim e, rappresenta una vione dell’articolo 43 del Tusmar. Lo scorso 3 settembre la Corte di Giustizia dell’Unione europea aveva però ...

