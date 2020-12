Maradona, l'autopsia: 'Tracce di psicofarmaci nel sangue ma niente alcol e droga' (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuove analisi realizzate da esperti della polizia scientifica argentina sul sangue e le urine di Diego Armando Maradona , morto il 25 novembre scorso, hanno escluso la presenza di alcol o stupefacenti ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Nuove analisi realizzate da esperti della polizia scientifica argentina sule le urine di Diego Armando, morto il 25 novembre scorso, hanno escluso la presenza dio stupefacenti ...

_DAGOSPIA_ : LA FIGLIA DI MARADONA:‘A TUTTI I FIGLI DI PUTTANA CHE ASPETTAVANO L'AUTOPSIA DI MIO PADRE PER…… - infoitsport : Autopsia Maradona, i risultati degli esami: le cause della morte di Diego e l’incredibile stato del suo corpo - infoitsport : Nuova autopsia su Maradona: nessuna traccia di droga o alcol ma ci sono psicofarmaci - infoitsport : Maradona, autopsia: niente droga e alcol, ma tracce di psicofarmaci in sangue e urine - infoitsport : Maradona, l'autopsia rivela tracce di psicofarmaci in sangue e urine -