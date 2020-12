L’Inter asfalta il Verona: Conte è primo in classifica (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vittoria corsara delL’Inter che si impone per 2-1 contro l’Hellas Verona allo stadio Bentegodi. Conte conquista i tre punti ed il primato momentaneo in classifica. L’Inter di Antonio Conte soffre, ma conquista i tre punti contro l’Hellas Verona. I nerazzurri battono il Verona di Ivan Juric, capace di pareggiare i conti a venti minuti dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Vittoria corsara delche si impone per 2-1 contro l’Hellasallo stadio Bentegodi.conquista i tre punti ed il primato momentaneo indi Antoniosoffre, ma conquista i tre punti contro l’Hellas. I nerazzurri battono ildi Ivan Juric, capace di pareggiare i conti a venti minuti dal Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

