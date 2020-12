Istat | a dicembre risale fiducia imprese e consumatori 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) (Adnkronos) - Andamento diverso per i servizi di mercato, dove si registra un peggioramento dei giudizi sia sugli ordini sia sull'andamento degli affari; le attese sugli ordini, dopo il forte ridimensionamento subìto lo scorso mese, tornano a migliorare trainando la risalita dell'indice di. Nel commercio al dettaglio, la diminuzione dell'indice è dovuta al forte calo dei giudizi sulle vendite e all'aumento del saldo delle scorte di magazzino; invece sono in miglioramento le aspettative sulle vendite future. A livello di circuito distributivo, ladiminuisce nella grande distribuzione mentre è in aumento nella distribuzione tradizionale. Commentando i dati l'segnala come "il livello degli indici rimane ancora decisamente al di sotto di quello precedente l'emergenza sanitaria".