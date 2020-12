“Da ieri girano queste macchine della Pfizer” – Ancora meme, ancora infodemia (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Da ieri girano queste macchine della Pfizer” è quel tipo di meme che dimostra che il piano vaccinale ormai ha solo due enormi ostacoli. Il primo è il bisogno di organizzare la più imponente macchina per la vaccinazione dai tempi della Poliomielite, obiettivo che non spetta a noi raggiungere e che confidiamo gli Stati possano affrontare nel migliore dei modi. Il secondo è il contrasto all’infodemia, l’assalto antivaccinista e negazionista a colpi di bufale e disinformazioni sempre più grottesche. A volte sciocche e crudeli, come le infinite volte che si è platealmente augurata e invocata la morte di Tiffany Dover, tra le prime persone a vaccinarsi. A volte decisamente grottesca e risibile, come per le scatole del vaccino ... Leggi su bufale (Di mercoledì 23 dicembre 2020) “Da” è quel tipo diche dimostra che il piano vaccinale ormai ha solo due enormi ostacoli. Il primo è il bisogno di organizzare la più imponente macchina per la vaccinazione dai tempiPoliomielite, obiettivo che non spetta a noi raggiungere e che confidiamo gli Stati possano affrontare nel migliore dei modi. Il secondo è il contrasto all’, l’assalto antivaccinista e negazionista a colpi di bufale e disinformazioni sempre più grottesche. A volte sciocche e crudeli, come le infinite volte che si è platealmente augurata e invocata la morte di Tiffany Dover, tra le prime persone a vaccinarsi. A volte decisamente grottesca e risibile, come per le scatole del vaccino ...

JCTweet_ : RT @ricgaspe: @JCTweet_ Dopo ieri sera sono ancora più juventino.. Anche se mi girano i coglioni.. ???????? - ricgaspe : @JCTweet_ Dopo ieri sera sono ancora più juventino.. Anche se mi girano i coglioni.. ???????? - louisfornellist : “Da ieri girano queste macchine della #Pfizer – Ancora meme, ancora infodemia - GianlucaCoccia : Sento discorsi assurdi per questo #Natale che non potrà essere come sempre, quasi fosse una pugnalata al cuore l’in… - ccf_16 : Tra ieri e oggi stanno mettendo a durissima prova la mia pazienza, se mi girano i due minuti scrivo ad un paio di p… -

Ultime Notizie dalla rete : ieri girano “Da ieri girano queste macchine della Pfizer” – Ancora meme, ancora infodemia Bufale.net “Da ieri girano queste macchine della Pfizer” – Ancora meme, ancora infodemia

“Da ieri girano queste macchine della Pfizer” è quel tipo di meme che dimostra che il piano vaccinale ormai ha solo due enormi ostacoli. Il primo è il bisogno di organizzare la più imponente macchina ...

Notte di sangue a Napoli: due accoltellati nel giro di poche ore

Due ferimenti ieri a Napoli. Il primo è avvenuto in via Santa Maria del Pianto, nel quartiere Poggioreale, dove il 38enne N. I. è stato colpito da una ...

“Da ieri girano queste macchine della Pfizer” è quel tipo di meme che dimostra che il piano vaccinale ormai ha solo due enormi ostacoli. Il primo è il bisogno di organizzare la più imponente macchina ...Due ferimenti ieri a Napoli. Il primo è avvenuto in via Santa Maria del Pianto, nel quartiere Poggioreale, dove il 38enne N. I. è stato colpito da una ...