Cag***a str***a io ti Ma siamo impazziti? Terremoto al GF Vip | la Lorenzini a un passo dalla squalifica

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) "Cagna,". Nuovo caso al Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini in onda su Canale 5. A rischiare laè Sonia, ex di Uomini e donne entrata in corso d'opera nella casa di Cinecittà. Nominata da Adua Del Vesco (al secolo Rosalinda Cannavò), laha avuto letteralmente un crollo nervoso travolgendo la coinquilina a suon di insulti. "Cagna, str***, vipera, le faccio cadere tutte le maschere", si è sfogata con gli altri concorrenti dopo aver rinfacciato a Rosalinda di averla difesa e sostenuta durante i battibecchi con Dayane Mello, la modella brasiliana unita ad Adua/Rosalinda da tenera amicizia. Una dimostrazione di sensibilità che a suo dire avrebbe meritato ben altro trattamento. E ora rischia laa furor di popolo. Pardon, ...