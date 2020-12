Briatore: “Billionaire e Rolls Royce, quante bugie su di me. Con la Gregoraci c’è affetto” (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Flavio Briatore, in un'intervista concessa a Libero, ha voluto togliersi diversi sassolini dalla scarpa dopo le numerose polemiche che lo hanno coinvolto, dai contagi di Covid-19 nel suo Billionaire alla Rolls Royce che ha ostruito il traffico a Milano, considerata erroneamente di sua proprietà: "Tutto nasce giovedì scorso quando il Corriere pubblica un articolo sul sito, con tanto di video, accusandomi di aver parcheggiato una Rolls Royce nel cuore di Milano, in modo tale da bloccare il traffico. Io chiamo subito il giornalista, smentendo categoricamente e dicendogli che non potrei mai essere io: sono a Montecarlo,non guido da 20 anni e la targa della mia auto è monegasca, non italiana come quella ripresa nel video. Il giornalista del Corriere riporta la smentita ma continua a ... Leggi su golssip (Di mercoledì 23 dicembre 2020) Flavio, in un'intervista concessa a Libero, ha voluto togliersi diversi sassolini dalla scarpa dopo le numerose polemiche che lo hanno coinvolto, dai contagi di Covid-19 nel suoallache ha ostruito il traffico a Milano, considerata erroneamente di sua proprietà: "Tutto nasce giovedì scorso quando il Corriere pubblica un articolo sul sito, con tanto di video, accusandomi di aver parcheggiato unanel cuore di Milano, in modo tale da bloccare il traffico. Io chiamo subito il giornalista, smentendo categoricamente e dicendogli che non potrei mai essere io: sono a Montecarlo,non guido da 20 anni e la targa della mia auto è monegasca, non italiana come quella ripresa nel video. Il giornalista del Corriere riporta la smentita ma continua a ...

paolacontini64 : E ti è già andata bene, poteva essere ?? - _DAGOSPIA_ : ‘DAL BILLIONAIRE ALLA ROLLS, SOLO FANGO SU DI ME’, BRIATORE FA LA VITTIMA E SPARA SUL CORRIERE....… - Daniela16443097 : RT @Misurelli77: Ladies And Gentlemen... Il discotecaro più acculturato dell'universo,il guru dei sovranisti e dei loro Giornalisti (da rip… - Alberto61153413 : RT @SardegnaG: Prosegue a distanza di mesi lo scontro sull'estate in Costa Smeralda e i #contagi Covid: il sindaco di Arzachena Ragnedda ha… - apavo75 : RT @SardegnaG: Prosegue a distanza di mesi lo scontro sull'estate in Costa Smeralda e i #contagi Covid: il sindaco di Arzachena Ragnedda ha… -