Abbraccio Giove-Saturno | le immagini video del magico evento in time lapse

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Il solstizio d’inverno 2020 è stato accompagnato da unastronomico di quelli da ricordare.sono apparsi così vicini come non capitava da circa quattro secoli, dal 1623, quando Galileo e Keplero erano ancora in vita. I due pianeti hanno dato spettacoloBisogna quindi tornare indietro di oltre 400 anni per ritrovare una congiunzione più spettacolare di quella di quest’anno, tra i due giganti gassosi del Sistema Solare. L’avvicinamento traè solo apparente, risultato visibile dalla Terra, scrutando anche ad occhio nudo verso sud-ovest. L’osservazione, che ha avuto il picco il 21 dicembre, è stata ulteriormente favorita dalle notti più lunghe dell’anno. Moltissime le iniziative dedicate a questa rara congiunzione così ravvicinata, anche se on line a causa delle ...