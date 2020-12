SPAL Lecce | Probabili formazioni | Precedenti e curiosità

(Di martedì 22 dicembre 2020) Lo scontro diretto di Serie Bverrà giocata il 22 dicembre alle ore 19:00 presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Dirigerà l’incontro Daniele Doveri della sezione di Roma.Laoccupa attualmente il quinto posto in classifica e non trova la vittoria da tre incontri, mentre il L'articoloproviene da www.meteoweek.com.

La partita di Serie B SPAL-Lecce è in programma il 22 dicembre alle ore 19:00 presso lo Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Arbitra Doveri di Roma ...Lo sloveno nettamente preferito a centrocampo, Falco invece batte in volata Stepinski. Ecco le scelte dei nostri lettori. La formazione dei tifosi (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Meccariello, C ...