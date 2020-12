Scanzi dice che si vanterà con gli amici perché Galli è d’accordo con lui | VIDEO (Di martedì 22 dicembre 2020) La quiete prima della tempesta, televisiva. Nella puntata di Otto e Mezzo andata in onda lunedì 21 dicembre su La7, è andato in scena lo scontro Scanzi-Cacciari sulle responsabilità di Renzi per un’eventuale (al momento dichiarata solamente attraverso i social e alcune interviste rilasciate ai giornali, italiani e stranieri) crisi e fine di questo governo. Poco prima, però, il giornalista de Il Fatto Quotidiano aveva provato a spiegare quale fosse il reale significato (secondo lui) degli ultimi decreti con le restrizioni e le limitazioni in questo periodo di festività natalizie, ottenendo l’approvazione in diretta del professor Massimo Galli. LEGGI ANCHE > Scanzi lapidario contro chi protesta per il nuovo Dpcm: «Ipocriti, disfattisti, ignoranti come le bestie» «Il Dpcm può essere riassunto con uno ‘state a casa’, se ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 dicembre 2020) La quiete prima della tempesta, televisiva. Nella puntata di Otto e Mezzo andata in onda lunedì 21mbre su La7, è andato in scena lo scontro-Cacciari sulle responsabilità di Renzi per un’eventuale (al momento dichiarata solamente attraverso i social e alcune interviste rilasciate ai giornali, italiani e stranieri) crisi e fine di questo governo. Poco prima, però, il giornalista de Il Fatto Quotidiano aveva provato a spiegare quale fosse il reale significato (secondo lui) degli ultimi decreti con le restrizioni e le limitazioni in questo periodo di festività natalizie, ottenendo l’approvazione in diretta del professor Massimo. LEGGI ANCHE >lapidario contro chi protesta per il nuovo Dpcm: «Ipocriti, disfattisti, ignoranti come le bestie» «Il Dpcm può essere riassunto con uno ‘state a casa’, se ...

La temperatura sale quando il discorso si sposta su Recovery Plan: "Bisognerà capire come si sopravvive dopo la pandemia, vorrei parlare di questo ad un certo punto" ha detto Cacciari ...

Dolore a San Pellegrino È morto Gianluigi Scanzi

«Ha concluso il suo calvario - dice il sindaco di San Pellegrino Vittorio Milesi, con cui Scanzi ha condiviso giorno dopo giorno questi anni di sviluppo del paese -. Io ho perso un amico, quasi un ...

