Parma | Carli | «Non siamo contenti Squadra in ritiro»

Marcello Carli, direttore sportivo del Parma, ha annunciato il ritiro della squadra gialloblù alla ripresa degli allenamenti. «La squadra dopo la gara contro la Roma aveva dato segnali diversi, perché comunque ha fatto dei risultati, come ad esempio il pari con il Milan, la vittoria a Genova, sembrava che la squadra avesse intrapreso un percorso diverso. Di queste due ultime partite non siamo contenti. La realtà è questa, e questo ci deve far star male, purtroppo passiamo un Natale non buono, io personalmente lo passo brutto.

