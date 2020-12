Natale e Capodanno, ecco le Faq aggiornate: dalle visite agli spostamenti (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal 24 l’Italia sarà quindi tutta in zona rossa : saranno chiusi bar, ristoranti e negozi - ad eccezione di supermercati e generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi e librerie -,... Leggi su feedpress.me (Di martedì 22 dicembre 2020) Dal 24 l’Italia sarà quindi tutta in zona rossa : saranno chiusi bar, ristoranti e negozi - ad eccezione di supermercati e generi alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, tabacchi e librerie -,...

Agenzia_Ansa : Nei 10 giorni 'rossi' nelle feste di #Natale sarà possibile andare a trovare parenti e amici -nel limite di 2 perso… - Agenzia_Ansa : Decreto di #Natale, ecco le risposte ai dubbi più frequenti su visite e spostamenti. Le #Faq del governo #ANSA - dariofrance : Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri. Misure indispensabili per contenere i contag… - fainformazione : 123greetings | invia gli auguri di Natale e Capodanno gratis - Web Apps Magazine Mancano solo pochi giorni per la… - fainfoscienza : 123greetings | invia gli auguri di Natale e Capodanno gratis - Web Apps Magazine Mancano solo pochi giorni per la… -