Luigi Berlusconi beccato con la ex | due mesi fa è convolato a nozze con Ginerva

(Di martedì 22 dicembre 2020) Il figlio diè stato paparazzato insieme alla sua ex fidanzata. Il 32enne ècon Federica Fumagalli lo scorso 7 ottobre, conosciuto comeno, pare non abbia chiuso del tutto i rapporti con la ex fidanzata. I giornalisti di Oggi lo hannopiù volte insieme alla sua precedente L'articolo Curiosauro.

RnatyNat : RT @FredericKK007: Berlusconi smaschera Conte e Di Maio: Putin ha fatto liberare i pescatori rapiti - VCastelvolturno : CHE FIGURA DI M..... Giuseppi e il bibitaro hanno fatto anche la passerella trionfale in Libia omaggiando un lead… - zazoomblog : Luigi Berlusconi avvistato con la ex fidanzata: si è sposato da due mesi - #Luigi #Berlusconi #avvistato… - zazoomblog : Luigi Berlusconi beccato con l’ex fidanzata Ginevra: ha già tradito la moglie? - #Luigi #Berlusconi #beccato… - GossipItalia3 : Luigi Berlusconi dopo le nozze continua ad incontrarsi con l’ex fidanzata: la moglie lo sa? #gossipitalianews -

Ultime Notizie dalla rete : Luigi Berlusconi

Luigi Berlusconi, detto Luigino, si è sposato poco più di due mesi fa con Federica Fumagalli. Eppure, continua a incontrarsi con la sua storica ex fidanzata Ginevra Rossini. Come rivela in esclusiva ...Luigi Berlusconi dopo il matrimonio con Federica Fumagalli ha rivisto la sua ex fidanzata, c'è già aria di crisi per il figlio di Silvio?