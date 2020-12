La Cina vuole cambiare le regole di internet, ma non ci è riuscita. Per ora (Di martedì 22 dicembre 2020) Cina digitale (Getty Images)Non c’è stato consenso. E così della proposta di un nuovo protocollo di internet, proposto dalla Cina nel 2019 con l’obiettivo di spezzare la rete globale in tante reti sotto il controllo dei governi, per ora non si fa nulla. A confermarlo a Wired è Bilel Jamoussi, a capo del dipartimento dei gruppi di lavoro dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, l’agenzia delle Nazioni unite che fissa gli standard per le reti di telefonia e comunicazioni. Il 17 e 18 dicembre i due consessi che dovevano valutare la proposta del cosiddetto New Ip, il nuovo protocollo con cui Pechino intendeva sorpassare gli standard su cui da cinquant’anni si fonda la rete così come la conosciamo, il modello Tcp-Ip, non hanno raggiunto il consenso sulla proposta. “Gli incontri del 17 e 18 hanno deciso, su base consensuale, di ... Leggi su wired (Di martedì 22 dicembre 2020)digitale (Getty Images)Non c’è stato consenso. E così della proposta di un nuovo protocollo di, proposto dallanel 2019 con l’obiettivo di spezzare la rete globale in tante reti sotto il controllo dei governi, per ora non si fa nulla. A confermarlo a Wired è Bilel Jamoussi, a capo del dipartimento dei gruppi di lavoro dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni, l’agenzia delle Nazioni unite che fissa gli standard per le reti di telefonia e comunicazioni. Il 17 e 18 dicembre i due consessi che dovevano valutare la proposta del cosiddetto New Ip, il nuovo protocollo con cui Pechino intendeva sorpassare gli standard su cui da cinquant’anni si fonda la rete così come la conosciamo, il modello Tcp-Ip, non hanno raggiunto il consenso sulla proposta. “Gli incontri del 17 e 18 hanno deciso, su base consensuale, di ...

