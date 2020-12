Highlights e gol Crotone-Parma 2-1 | Serie A 2020 2021 VIDEO

(Di mercoledì 23 dicembre 2020) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quattordicesima giornata del campionato di. All’Ezio Scida partenza sprint dei ragazzi di Giovanni Stroppa che trovano due gol grazie ad uno straordinario Junior Messias, che con due prodezze batte Sepe. Nella ripresa gli ospiti riaprono l’incontro con Kucka ma si devono arrendere: vittoria pesantissima per i calabresi. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

lorenzooleporee : RT @ErreNove__: Ma Sky negli highlights della partita ha messo il gol in fuorigioco di due metri di Ronaldo e i due rigori inesistenti per… - ErreNove__ : Ma Sky negli highlights della partita ha messo il gol in fuorigioco di due metri di Ronaldo e i due rigori inesiste… - fainformazione : VIDEO - CROTONE-PARMA 2-1 | GOL E HIGHLIGHTS | GIORNATA 14 | SERIE A TIM 2020/21 Grande partita di Messias, autore… - fainfosport : VIDEO - CROTONE-PARMA 2-1 | GOL E HIGHLIGHTS | GIORNATA 14 | SERIE A TIM 2020/21 Grande partita di Messias, autore… - AngoloNews2018 : Highlights Crotone-Parma 2-1: Video Gol 14ª Giornata di Serie A -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

Se clicchi OK acconsenti all'uso da parte di Sky dei cookie tecnici, analitici, di profilazione di prima e terza parte, che sono usati per capire i contenuti che ti interessano e inviarti pubblicità i ...Ecco gli highlights della sfida. I Cityzens superano l’Arsenal di Arteta ai quarti di finale della EFL Cup per 1-3 e volano in semifinale. Il vantaggio fulmineo degli ospiti è firmato da Gabriel Jesus ...