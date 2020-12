Elisabetta Gregoraci infrange i sogni di chi sperava nella storia con Pierpaolo (Di martedì 22 dicembre 2020) Avevamo capito tutti che fuori dal GF Vip non ci sarebbe stata nessuna storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli e infatti non ci sono state sorprese. La conduttrice appena uscita ha scritto ad Ariadna Romero, ex compagna del gieffino e a Verissimo ha rivelato che tra lei e Pier c’è e ci sarà solo una bella amicizia. Ieri sera Signorini ha parlato con Pretelli dei suoi sentimenti per la Romero e in studio è intervenuta EliGreg, che si è addirittura augurata un ritorno di fiamma. “Il loro è stato un momento bellissimo. Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a lei. Siete una bellissima famiglia e siete molto fortunati, questo è quello che conta. A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre. Ti vedo ... Leggi su biccy (Di martedì 22 dicembre 2020) Avevamo capito tutti che fuori dal GF Vip non ci sarebbe stata nessunad’amore traPretelli e infatti non ci sono state sorprese. La conduttrice appena uscita ha scritto ad Ariadna Romero, ex compagna del gieffino e a Verissimo ha rivelato che tra lei e Pier c’è e ci sarà solo una bella amicizia. Ieri sera Signorini ha parlato con Pretelli dei suoi sentimenti per la Romero e in studio è intervenuta EliGreg, che si è addirittura augurata un ritorno di fiamma. “Il loro è stato un momento bellissimo. Posso dire che quello dell’altra volta è stato un momento molto bello. Mi è piaciuta molto questa vostra complicità. Ho scritto un messaggio a lei. Siete una bellissima famiglia e siete molto fortunati, questo è quello che conta. A me piacerebbe rivederli insieme, tutti e tre. Ti vedo ...

