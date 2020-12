Covid, Pregliasco: «Spostamenti? Pericoloso farli riprendere dal 7 gennaio» (Di martedì 22 dicembre 2020) Se finora riuscire a tenere sotto controllo il Sars Cov 2 non è stato affatto semplice, con la mutazione che lo rende più contagioso la situazione potrebbe sfuggire di mano. Ecco... Leggi su ilmattino (Di martedì 22 dicembre 2020) Se finora riuscire a tenere sotto controllo il Sars Cov 2 non è stato affatto semplice, con la mutazione che lo rende più contagioso la situazione potrebbe sfuggire di mano. Ecco...

Se finora riuscire a tenere sotto controllo il Sars Cov 2 non è stato affatto semplice, con la mutazione che lo rende più contagioso la situazione potrebbe sfuggire di mano.

Non è la prima volta, dall'individuazione del virus, che il Covid-19 presenta delle modifica ... alla protezione della vaccinazione - ha spiegato il virologo Fabrizio Pregliasco - Questo è dovuto al ...

