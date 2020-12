Covid, la variante inglese preferisce gli under 60: l’identikit dei pazienti (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Oms traccia l’identikit del “paziente inglese”: la nuova variante partita dal Kent preferisce chi ha meno di 60 anni. Ecco cosa sappiamo finora under 60, inizialmente con accento del Kent, Sud-Est dell’Inghilterra. E’ l’identikit del “paziente inglese”, il bersaglio ideale della nuova variante di Covid-19 scoperta nel Regno Unito. Una variante che preferisce i giovani L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) L’Oms tracciadel “paziente”: la nuovapartita dal Kentchi ha meno di 60 anni. Ecco cosa sappiamo finora60, inizialmente con accento del Kent, Sud-Est dell’Inghilterra. E’del “paziente”, il bersaglio ideale della nuovadi-19 scoperta nel Regno Unito. Unachei giovani L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Variante Covid, il nuovo virus inglese corre più veloce: anche con la carica virale bassa

