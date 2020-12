Canvas su Netflix, dall’addio alla rinascita nel commovente corto di un maestro d’animazione Pixar (Di martedì 22 dicembre 2020) A Frank E. Abney III – già al lavoro su Coco, Toy Story 4, Soul e altre produzioni Disney e Pixar – si deve il delicato, toccante racconto di perdita e rinascita al centro di Canvas, su Netflix dall’11 dicembre. Il corto segna il debutto alla regia di un maestro dell’animazione, che a sei anni dalla prima scintilla creativa vede farsi realtà un progetto legato a doppio filo a dolorose vicende personali. La storia di Canvas è una rapida incursione nel mondo di un anziano appassionato di pittura, che con la morte della moglie vede estinguersi il proprio spirito creativo. La sua quotidianità solitaria è interrotta soltanto dalle visite della nipotina, una presenza tenera e gioiosa che però non riesce a spingere il nonno oltre i confini ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) A Frank E. Abney III – già al lavoro su Coco, Toy Story 4, Soul e altre produzioni Disney e– si deve il delicato, toccante racconto di perdita eal centro di, sudall’11 dicembre. Ilsegna il debuttoregia di undell’animazione, che a sei anni dprima scintilla creativa vede farsi realtà un progetto legato a doppio filo a dolorose vicende personali. La storia diè una rapida incursione nel mondo di un anziano appassionato di pittura, che con la morte della moglie vede estinguersi il proprio spirito creativo. La sua quotidianità solitaria è interrotta soltanto dalle visite della nipotina, una presenza tenera e gioiosa che però non riesce a spingere il nonno oltre i confini ...

BisonSabrina : CANVAS – UNA TELA DI RICORDI approda su Netflix - sandraohmyg0d : Canvas (2020) Raga è bellissimo e dura solo 9 minuti non capisco perché netflix non l'abbia pubblicizzato ????merita… - EclecticFirst : Se vi fidate, andatelo a vedere su Netflix, 9 minuti ben spesi ?? - EclecticFirst : RT @CineWriting: Per la regia di Frank E. Abney III, 'Canvas' è un cortometraggio animato da poco disponibile su Netflix. Una storia sempli… - CineWriting : Per la regia di Frank E. Abney III, 'Canvas' è un cortometraggio animato da poco disponibile su Netflix. Una storia… -

Ultime Notizie dalla rete : Canvas Netflix Canvas - Una Tela di Ricordi film: trama, uscita e streaming su Netflix Daninseries Canvas: recensione del cortometraggio animato Netflix

Di tanto in tanto nel ricco catalogo di Netflix oltre a film, serie, reality e documentari provenienti da tutto il mondo, fanno la loro comparsa delle piccole perle della produzio ...

Knights of Sidonia rimosso da Netflix a partire dal 31 dicembre

Il mese di dicembre vedrà, da parte di Netflix, la rimozione di numerosi anime tra cui Knights of Sidonia, uno dei primi a comparire sulla piattaforma.

Di tanto in tanto nel ricco catalogo di Netflix oltre a film, serie, reality e documentari provenienti da tutto il mondo, fanno la loro comparsa delle piccole perle della produzio ...Il mese di dicembre vedrà, da parte di Netflix, la rimozione di numerosi anime tra cui Knights of Sidonia, uno dei primi a comparire sulla piattaforma.