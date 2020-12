Arsenal: taglio del 25% sugli stipendi in caso di retrocessione (Di martedì 22 dicembre 2020) Quindicesimo posto e una striscia senza vittorie che dura da tanto, troppo tempo. L’Arsenal è in uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Nonostante i Gunners da tempo non riescano a lottare davvero per il titolo, quella di quest’anno è una situazione più complicata rispetto al passato. La squadra di Mikel Arteta è vicinissima alla zona retrocessione, tanto che pare che il club abbia già pensato a eventuali provvedimenti da attuare in caso di passaggio alla serie minore. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la società londinese avrebbe avvertito di voler tagliare del 25% gli stipendi dei giocatori in caso di retrocessione. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Quindicesimo posto e una striscia senza vittorie che dura da tanto, troppo tempo. L’è in uno dei momenti più difficili della sua storia recente. Nonostante i Gunners da tempo non riescano a lottare davvero per il titolo, quella di quest’anno è una situazione più complicata rispetto al passato. La squadra di Mikel Arteta è vicinissima alla zona, tanto che pare che il club abbia già pensato a eventuali provvedimenti da attuare indi passaggio alla serie minore. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la società londinese avrebbe avvertito di voler tagliare del 25% glidei giocatori indi. SportFace.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, sarebbero già stati pensati alcuni provvedimenti del club in caso di retrocessione dell'Arsenal.

Arsenal, dal campo al portafoglio: in caso di retrocessione taglio del 25% sugli stipendi dei calciatori

Periodo nero per l’Arsenal in campionato. Partenza della stagione davvero negativa per la squadra guidata da Arteta che si trova a fare i conti con le zone basse della classifica e una crisi di gol da ...

Periodo nero per l'Arsenal in campionato. Partita della stagione davvero negativa per la squadra guidata da Arteta che si trova a fare i conti con le zone basse della classifica e una crisi di gol da ...