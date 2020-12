Stroppa: “Chiedo una vittoria contro il Parma per chiudere bene il 2020. Non è il momento per parlare di mercato” (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giovanni Stroppa, tecnico del Crotone, in conferenza stampa ha presentato la gara di domani con il Parma: Crotone sempre propositivo, ma i numeri dicono che subisce troppi gol ed ha il peggiore attacco.“Sicuramente possiamo fare qualcosa in più, mi dispiace ma purtroppo è il nostro viatico, una storia che si ripete: abbiamo i nostri limiti, ma ci vuole attenzione nel fare le cose. Quando siamo attenti si vede”. Condizionati dalla classifica poco felice?“Assolutamente no, ci siamo avvicinati a chi ci precede e siamo sempre più convinti che la salvezza è alla nostra portata, bastano una o due partite. È chiaro che noi dobbiamo vincere nella speranza che gli altri non facciano risultato, questo potrebbe accadere già nella prossima partita quindi siamo sicuramente concentrati su ciò che può accadere in positivo”. Il Parma?“Dobbiamo giocare ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 dicembre 2020) Giovanni, tecnico del Crotone, in conferenza stampa ha presentato la gara di domani con il: Crotone sempre propositivo, ma i numeri dicono che subisce troppi gol ed ha il peggiore attacco.“Sicuramente possiamo fare qualcosa in più, mi dispiace ma purtroppo è il nostro viatico, una storia che si ripete: abbiamo i nostri limiti, ma ci vuole attenzione nel fare le cose. Quando siamo attenti si vede”. Condizionati dalla classifica poco felice?“Assolutamente no, ci siamo avvicinati a chi ci precede e siamo sempre più convinti che la salvezza è alla nostra portata, bastano una o due partite. È chiaro che noi dobbiamo vincere nella speranza che gli altri non facciano risultato, questo potrebbe accadere già nella prossima partita quindi siamo sicuramente concentrati su ciò che può accadere in positivo”. Il?“Dobbiamo giocare ...

È un Giovanni Stroppa rammaricato quello che si è presentato in conferenza stampa al termine della gara persa con la Sampdoria.

