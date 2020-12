Meteo della settimana di Natale: neve e freddo in arrivo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se le feste di Natale saranno più “ristrette” del solito a causa della pandemia da Covid-19, anche il Meteo sembra che ci costringerà tra le mura domestiche. Secondo gli esperti del CentroMeteoItaliano.it è in arrivo un fronte freddo proprio in occasione delle feste natalizie, caratterizzato da temperature in calo e neve a bassa quota. Le previsioni per la settimana dal 21 al 25 Sole preponderante all’inizio della settimana, con nubi basse e nebbia fino alla Vigilia di Natale. La Liguria e il nord della Toscana potrebbero essere interessati da pioggia debole. Le condizioni Meteo cominceranno già a peggiorare prima per la Vigilia di Natale. Un ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 21 dicembre 2020) Se le feste disaranno più “ristrette” del solito a causapandemia da Covid-19, anche ilsembra che ci costringerà tra le mura domestiche. Secondo gli esperti del CentroItaliano.it è inun fronteproprio in occasione delle feste natalizie, caratterizzato da temperature in calo ea bassa quota. Le previsioni per ladal 21 al 25 Sole preponderante all’inizio, con nubi basse e nebbia fino alla Vigilia di. La Liguria e il nordToscana potrebbero essere interessati da pioggia debole. Le condizionicominceranno già a peggiorare prima per la Vigilia di. Un ...

