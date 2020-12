Meditazione e mantra: sola nel silenzio con un bastoncino di incenso (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sei solo, tu con il vuoto, la mente che vaga e in compagnia dei profumi, acri e forti dell’incenso. Cerchi in quegli attimi di non concentrazione, del non pensare, di dialogare col vuoto. Il vuoto liberatorio della tua mente. E sei sola nel silenzio della Meditazione e mantra ti accompagnano. sola nel silenzio: Meditazione Cerchi Leggi su periodicodaily (Di lunedì 21 dicembre 2020) Sei solo, tu con il vuoto, la mente che vaga e in compagnia dei profumi, acri e forti dell’. Cerchi in quegli attimi di non concentrazione, del non pensare, di dialogare col vuoto. Il vuoto liberatorio della tua mente. E seineldellati accompagnano.nelCerchi

MoliPietro : Meditazione e mantra: sola nel silenzio con un bastoncino di incenso - BeppeBort : Sabato 19 dicembre Meditazione Quotidiana J.Main da “Il Silenzio e la Quiete Il mantra è, come l'esperie… - TibetMilano : È un pezzo unico in quanto l’incisione è difficile da realizzare. Anche questa campana è perfetta per molti impiegh… - LoVolante : -

Ultime Notizie dalla rete : Meditazione mantra Meditazione, consigli su come farla IlPiacenza Usa, per combattere il Covid serve anche la meditazione

E' l’ultima iniziativa della fondazione David Lynch con l’obiettivo di insegnare le pratiche a medici, operatori sanitari, veterani, famiglie ...

La meditazione: i consigli su come farla

I benefici nel riuscire a focalizzare l'attenzione su se stessi percependo sensazioni, emozioni, pensieri e percezioni ...

E' l’ultima iniziativa della fondazione David Lynch con l’obiettivo di insegnare le pratiche a medici, operatori sanitari, veterani, famiglie ...I benefici nel riuscire a focalizzare l'attenzione su se stessi percependo sensazioni, emozioni, pensieri e percezioni ...