Maria De Filippi | “Il più grande rimpianto…” | incredibile retroscena | è successo due anni fa

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 21 dicembre 2020) , ecco di cosa si tratta nel dettaglio.Deè una delle conduttrici più famose e importanti in Italia, una vera e propria regina della tv, tanto che molti sul web la chiamano col soprannome ‘Queen Mary’. La sua carriera non ha certo bisogno di presentazioni e i suoi programmi sono tra i più seguiti del palinsesto televisivo, da Uomini e Donne ad Amici, passando per C’è Posta Per Te, e gli altri che lei produce o in cui è una presenza fissa, com Tu Si Que Vales o Temptation Island. , nessuno lo sapeva!Sposata con Maurizio Costanzo da 25, i due formano una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo e sono guardati conammirazione da tutti. Durante la conferenza stampa inaugurale di Amici, però, la conduttrice ha confessato il suo piùrimpianto, ...