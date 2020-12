lecodisavona : Loano, premiate le classi vincitrici del concorso “Passo passo per l’ambiente” -

IVG.it

Loano | Si è tenuta questa mattina la premiazione delle classi scolastiche loanesi vincitrici di “Passo passo per l'ambiente”, il concorso lanciato dal Centro ...La classe con il punteggio più alto e che quindi è risultata più virtuosa ha vinto il concorso: per il plesso delle Valerga di Loano è risultata la 4C mentre per il plesso delle Milanesi è stata la 4D ...