La Strega ‘cucina’ la Genovese | menu prelibato nonostante… il pane

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 21 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiSpecialità della casa:. Ildel ‘ristorante Benevento’ ospita in prima pagina il piatto che riesce meglio allo chef Inzaghi e alla sua squadra di cuochi. Anche ieri al Ciro Vigorito tutto si è rivelato impeccabile, dal dosaggio degli ingredienti al tempo di cottura stimato in 57 minuti. Allo scoccare del timer sono arrivati l’assaggio, con la forchettata mancina di Insigne, e addirittura il ‘rigoroso’ bis. A servirlo è stato Sau, che ha aggiunto l’introvabile pepe sardo al piatto tipico napoletano. Nei sei confronti complessivi in serie A con le due squadre di Genova il Benevento ha ottenuto ben quattro vittorie. Ai due successi di questa stagione vanno infatti aggiunti i due del campionato 2017/18, quando nel Sannio caddero prima la Sampdoria e poi il Genoa. Tradizione rispettata anche stavolta, con il via ...