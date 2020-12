“Giù per le scale…”. Dopo il Covid (e altro) la cantante è finita di corsa in ospedale. Cosa è successo (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pink, la notizia preoccupa i fan. Nelle ultime ore la cantante ha reso noto a tutti i suoi follower il piccolo incidente di percorso. Un periodo di certo non facile per Pink, alle prese prima con il Covid e poi con il recente infortunio. Nulla di grave, ma questo 2020 sembra aver dato più motivi di riflessione. Dopo la pubblicazione della foto direttamente dall’ospedale, Pink si è lasciata andare a qualche osservazione in più Risale al mese di aprile la notizia che ha coinvolto Pink e il figlio di 3 anni. Mamma e figlio, infatti, erano risultati positivi al Covid, motivo che ha portato la cantante a rivolgere un appello al Governo: “È assurda l’incapacità del nostro governo di rendere i test accessibili in massa. Questa malattia è grave e reale. Le persone devono sapere che la malattia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 21 dicembre 2020) Pink, la notizia preoccupa i fan. Nelle ultime ore laha reso noto a tutti i suoi follower il piccolo incidente di percorso. Un periodo di certo non facile per Pink, alle prese prima con ile poi con il recente infortunio. Nulla di grave, ma questo 2020 sembra aver dato più motivi di riflessione.la pubblicazione della foto direttamente dall’, Pink si è lasciata andare a qualche osservazione in più Risale al mese di aprile la notizia che ha coinvolto Pink e il figlio di 3 anni. Mamma e figlio, infatti, erano risultati positivi al, motivo che ha portato laa rivolgere un appello al Governo: “È assurda l’incapacità del nostro governo di rendere i test accessibili in massa. Questa malattia è grave e reale. Le persone devono sapere che la malattia ...

