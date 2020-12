Gessica Notaro, mamma Gabriella a Live non è la D’Urso: «Quella notte sembrava avesse una maschera di plastica bianca» (Di lunedì 21 dicembre 2020) Gessica Notaro e la mamma Gabriella a “Live – Non è La D’Urso” dopo la conferma da parte della cassazione della condanna dell’ex fidanzato Edson Tavares a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per averla sfregiata con l’acido per gelosia. La mamma Gabriella ricorda la tragica notte dell’11 gennaio del 2017: “Gessica ha suonato – ha raccontato – e mi sono chiesta perchè non avesse usato le chiavi. sembrava avesse una maschera di plastica bianca. Mi ha detto: “mamma sto bruciando, mi vado a sciacquare”. L’ho presa e portata in ospedale e sono stata fuori un’ora e un quarto, poi l’hanno trasferita al ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 21 dicembre 2020)e laa “– Non è La” dopo la conferma da parte della cassazione della condanna dell’ex fidanzato Edson Tavares a 15 anni, 5 mesi e 20 giorni di reclusione per averla sfregiata con l’acido per gelosia. Laricorda la tragicadell’11 gennaio del 2017: “ha suonato – ha raccontato – e mi sono chiesta perchè nonusato le chiavi.unadi. Mi ha detto: “sto bruciando, mi vado a sciacquare”. L’ho presa e portata in ospedale e sono stata fuori un’ora e un quarto, poi l’hanno trasferita al ...

