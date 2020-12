Delitto Ansaldi, gli inquirenti: troppo efferato per essere una rapina. (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fiori deposti sul luogo dell'aggressione al ginecologo Stefano Ansaldi deceduto a seguito delle ferite subite, Via Mauro Macchi, Milano, 20 dicembre 2020. ANSA/Andrea Fasani Un omicidio troppo ... Leggi su gazzettadinapoli (Di lunedì 21 dicembre 2020) Fiori deposti sul luogo dell'aggressione al ginecologo Stefanodeceduto a seguito delle ferite subite, Via Mauro Macchi, Milano, 20 dicembre 2020. ANSA/Andrea Fasani Un omicidio...

